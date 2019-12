Napoli, De Laurentiis chiama Allegri! CorSport: contatto cordiale per sostituire Ancelotti, ecco la risposta del mister ex Juventus

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il senso di inquietudine che attanaglia il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis e l’ha spinto ad incollarsi a un cellulare per telefonare a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, per una eventuale sostituzione di Carlo Ancelotti in panchina. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Allegri-Napoli, contatti con De Laurentiis: la risposta