Allegri categorico con la squadra: non vuole dare scuse a chi giocherà, il retroscena

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il lavoro psicologico che Allegri sta facendo sulla testa dei suoi ragazzi a poche ore dal calcio d'inizio con il Napoli. L'allenatore non vuole alibi da chi giocherà.

Allegri non vuole alibi

"La frase chiave del sabato arriva dopo meno di un terzo di conferenza: «Abbiamo la formazione ideale per giocare contro il Napoli – dice Max -. Sono sereno». Ma come? Cuadrado è bloccato in Colombia dalla gastroenterite, Bentancur, Danilo e Alex Sandro arriveranno in Italia solo stamattina, Dybala ha viaggiato per tutto il sabato pomeriggio verso Madrid e, per non farsi mancare niente, Chiesa ha un risentimento muscolare e ha preferito non giocare. Sarebbe questa la formazione ideale? La spiegazione arriva in fretta: «Tutto questo non deve creare alibi. Ci sono ragazzi che hanno giocato poco e sono in buona condizione». Eccolo, il messaggio. Allegri ora si sente forse più psicologo che allenatore e di sicuro, attento da sempre agli aspetti mentali del gioco, non vuole dare scuse a chi giocherà. Sa bene che la squadra favorita andrà in campo con una maglia azzurra, non bianconera, e vuole evitare che i suoi undici si mettano a pensare ai compagni rimasti a casa".