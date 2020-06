Allarme rientrato al San Paolo, l'erba gialla è sparita!

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblicafanno il punto della situazione in merito al caso del manto erboso del San Paolo:



"Tutto secondo i piani. A dieci giorni esatti dalla rasatura totale dello scorso 27 maggio, indispensabile per eliminare i residui malconci dell’erba invernale e sostituirli grazie alla nuova semina con la gramigna estiva, il prato del San Paolo è già ritornato bello e ha soprattutto ripreso il suo colorito naturale: di un verde intenso, che ha preso il posto del giallo sbiadito e all’apparenza inquietante dei giorni scorsi, quando era serpeggiata un po’ di ansia sulle condizioni del terreno di gioco di Fuorigrotta.

Invece è filato tutto secondo i piani, con il restyling del manto erboso che è stato completato nei modi e nei tempi previsti dalla ditta di manutenzione a cui si è affidato il Napoli. L’agronomo Alberto Cappelletti era stato del resto categorico e rassicurante, con il suo occhio esperto da addetto ai lavori. « Non c’è alcun allarme, il colore giallo era normale e come previsto è sparito nel giro di pochi giorni. Per la ripresa della stagione il campo del San Paolo sarà nelle condizioni ideali per ospitare le partite degli azzurri » . Non ci sarà dunque bisogno di una corsa contro il tempo e non rappresenterà un problema la partenza anticipata della squadra di Rino Gattuso, che già alla fine della settimana prossima sarà impegnata nella semifinale della Coppa Italia contro l’Inter a Fuorigrotta. La situazione è sotto controllo e i giardinieri potranno dunque completare il loro lavoro con assoluta tranquillità".