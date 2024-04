Calciomercato Napoli - Possibile problema per Aurelio De Laurentiis e il Napoli, perché l'allenatore dei sogni Antonio Conte alla fine può scegliere di andare al Milan se dovesse essere confermata la notizia lanciata da Cronache di Napoli. Tra Conte e il Napoli si può intromettere il Milan che può sceglierlo come sostituto di Pioli se dovesse andar via. Milan sulle tracce di Conte per la panchina e ora si accende l'allarme per ADL.