Allarme Lindstrom: perché non gioca? L'ennesima panchina odora di bocciatura

Perché non ha giocato Lindstrom ieri sera? Se lo chiede l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che pur non parlando espressamente di "caso Lindstrom" ci tiene a sottolineare il campanello d'allarme generato dall'ennesima esclusione dell'attaccante danese pagato 30 milioni di euro.

Lindstrom

Una panchina - quella di ieri a Bologna - "che odora di bocciatura".

Ultime news. Scrive Il Mattino su Lindstrom: "Anche quando la squadra avrebbe avuto la necessità di alzare i giri del motore, Garcia ha preferito tenerlo a riposo. Politano sta vivendo certamente un momento di ottima forma, ma il danese potrebbe essere schierato anche altrove, non solo da esterno a destra nel tridente. Eppure anche ieri a Bologna è rimasto a guarda. Proprio in una partita chiusa, bloccata, nella quale non c’erano sbocchi, la velocità e la tecnica di Lindstrom avrebbero potuto aggiungere imprevedibilità al Napoli. Ma niente. Ancora un’altra serata a guardare. Certo, il campionato è appena iniziato e si gioca a raffica, ma al momento il borsino del danese dice 15 minuti in azzurro da quando è arrivato: ovvero l’ultimo quarto d’ora nel disperato tentativo di raddrizzare la partita del Maradona contro la Lazio".