Allarme Kvara per Cremona? Cosa filtra da Castel Volturno: la situazione

Calcio Napoli - Allarme Kvara per Cremona? Luciano Spalletti nella rifinitura di questa mattina deciderà chi. Schierare in campo domani pomeriggio contro la Cremonese. Tra gli osservati speciali c'è il georgiano Kvaratskhelia che contro l'Ajax, nonostante lo splendido gol, è uscito un po' ammaccato per un colpo alla caviglia subito per le randellate di difensori e centrocampisti avversari.

Kvara gioca con la Cremonese?

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il georgiano dovrebbe essere non solo convocato ma partire anche dal primo minuto domani contro la Cremonese. Kvara ha smaltito qualche acciacco ed è pronto a brillare anche allo Zini. Con lui in attacco ci sarà Simeone e Politano. Tramonta dunque, almeno di clamorose sorprese, la possibilità di vedere in panca il georgiano. Spalletti d'altronde farebbe fatica a rinunciare ad uno dei suoi calciatori più in forma del momento.