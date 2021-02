Allarme infortuni, Gattuso preoccupato: c'è chi può sorridere, Meret!

Napoli Calcio - Niente da fare neanche per Ospina. Il colombiano recupererà in circa due settimane, quindi sarà costretto al forfait nel doppio confronto con il Granada, ma anche con Atalanta e Benevento in campionato. Toccherà ad Alex Meret fare gli straordinari in questo periodo. Ora potrebbe trovare continuità nella sua strana annata.

Meret

Gli assenti, al momento, sono otto, come ricorda La Repubblica: Lozano e Ospina si aggiungono ad una lista bella nutrita. Mancano Koulibaly e Ghoulam (ancora positivi), Hysaj, Manolas, Demme e Mertens, ancora in Belgio per l’infortunio alla caviglia. Non sta benissimo neanche Petagna: oggi si sottoporrà agli esami per valutare la sua situazione. L’allarme è già scattato, Gattuso non vorrebbe rinunciare al suo attaccante di scorta nella difficile trasferta di Granada. Se dovesse mancare pure lui, toccherebbe ad Osimhen fare gli straordinari in attacco.