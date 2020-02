Allan verso l'addio, CdS: Ancelotti ci riproverà in estate, sul brasiliano c'è anche l'Inter

Ultime mercato Napoli. Continua a fa discutere la scelta di Gattuso di non convocare Allan per la trasferta di Cagliari: un'esclusiore dovuta al poco impegno del brasiliano negli allenamenti settimanali. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostrusice il momento del centrocampista, analizzando anche le possibili destinazioni in estate.

Mercato Napoli, Allan al passo d'addio

"Gattuso da ieri ha imposto una linea comportamentale oltre la quale è impossibile spingersi, almeno sino al prossimo giugno, quando ricomincerà il mercato e sarà inevitabile decidere cosa fare di sé, se verificare dove concretamente arrivi il desiderio dell’Inter o se invece spingersi verso la Premier e tornare da Ancelotti, a Liverpool, per cominciare un'altra vita da mediano che somigli in qualche modo a quella già attraversata".