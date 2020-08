Allan lontano da Napoli, Repubblica: l'Atletico Madrid offre 40mln, superato l'Everton. A Castel di Sangro non ci sarà

Ultime calcio Napoli - La scintilla per accendere il mercato del Napoli potrebbe arrivare dalla Spagna. L’Atletico Madrid ha rotto gli indugi e vuole Allan.

Allan

Come riporta La Repubblica:

"L’offerta sarebbe di circa 40 milioni di euro, molto vicina alla richiesta di De Laurentiis per ufficializzare l’addio. L’Atletico è convinto di superare la concorrenza dell’Everton di Ancelotti, quindi non è esclusa un’asta per Allan, al quale è interessato pure il Borussia Dortmund che però non arriverebbe alle cifre dell’Atletico Madrid. Il Napoli lo darà al miglior offerente. La sua partenza è il primo tassello per attuare la strategia in vista della prossima stagione: tre cessioni eccellenti, poi si penserà a completare l’organico. Allan è reduce da un’annata in chiaroscuro ed è stato uno dei protagonisti in negativo dell’ammutinamento datato 5 novembre. Probabilmente non è stato più lo stesso dopo il fallimento della trattativa con il Psg nel gennaio 2019, quindi stavolta il Napoli ha deciso di voltare pagina, non opponendosi ad una sua partenza. Prima si vende, poi si compra. La strategia è questa. E la scintilla arriverà quasi certamente da Allan che potrebbe non esserci lunedì 24 al ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli riparte tra una settimana e ha fretta di concretizzare il nuovo corso".