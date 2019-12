Allan-Gattuso, Gazzetta: lunghi colloqui e primi segnali di feeling, il brasiliano studia da regista

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore più attenzionato da Gattuso in questi primi giorni di Napoli è Allan: "Il calabrese di Gallarate è uno che apre sempre il cuore, senza paura. Ed è quello che sta facendo con i suoi giocatori. In particolare c’è uno che può diventare in tutto e per tutto il suo rappresentante in campo: Allan. Perché il brasiliano non risparmia mai una corsa per inseguire un avversario, ma al tempo stesso sa anche impostare il gioco e dare il ritmo. Gattuso e Allan parlano la stessa lingua calcistica, anche se sono di estrazione completamente diversa. E in questi giorni i due si stanno fiutando, trovando i punti di contatto, quel feeling che diventa fondamentale. Il tecnico lo crea con gli uomini più importanti nella sua idea di gioco; il calciatore che percepisce la fiducia è poi capace in campo di dare sempre qualcosa di più. Rino in allenamento si è soffermato a lungo a parlare col brasiliano impegnato nel nuovo ruolo di unico vertice basso, spiegandogli come preferisce impostare le giocate, come muoversi sia a protezione della difesa, sia in proiezione offensiva"