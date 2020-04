Alemao: "Mia madre è morta in quattro giorni e nessuno mi ha spiegato se è stato il Covid-19. In Brasile l’isolamento sociale è blando"

Serie A - Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'ex azzurro Alemao racconta: "Ancora non so perché mia madre, Margherita, sia morta. Nessuno ci ha detto niente, non abbiamo neanche potuto salutarla come avremo voluto, come si dovrebbe. È successo tre settimane fa ed è andata via in quattro giorni. La tosse è diventata polmonite, c’è stato un peggioramento e poi è spirata. L’abbiamo portata al Cimitero ed eravamo lì soltanto i familiari più stretti, i figli e i nipoti. Ci hanno consentito di stare dieci minuti insieme. Senza ovviamente che si potesse aprire la bara, per vederla ancora una volta. L’ultima. Ora vorrei almeno capire, vorrei qualcuno che mi dicesse cosa me l’abbia portata via, se il Covid-19 o soltanto il destino"