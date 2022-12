Al Napoli piace starsene nel calcio reale, CorSport: Raspadori come un cucchiaino di miele

Notizie Napoli calcio. La squadra di Spalletti termina il 2022 con una sconfitta in amichevole: al Maradona il Lille si impone con un sonoro 4-1, palesando un Napoli ancora a caccia della migliore condizione (al netto delle assenze).

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato Napoli-Lille di ieri del Maradona:

L’irruzione finale di Raspadori è un cucchiaino di miele per uno stadio che pensa ad altro. Il 4 gennaio, in fin dei conti, non è poi così lontano: vuoi vedere che al Napoli piace starsene in un calcio reale, che lo faccia pulsare di suo, che ne alimenti il proprio furore e ne schiarisca l'interpretazione?