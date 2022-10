Al Maradona in 100mila! Tra Ajax e Bologna sono attesi due sold-out

Tutto esaurito. Lo stadio Diego Armando Maradona pieno farà un certo effetto. Per la gara con l'Ajax è una corsa al biglietto quasi senza precedenti: 53mila spettatori, come neppure con il Liverpool.

Come riporta Il Mattino:

"È record stagionale per questa sbornia di Napoli che si allunga anche alla gara di campionato con il Bologna: i segnali, anche qui, sono scontati. In cinque giorni al Maradona sono annunciate 100mila presenze. Sarà uno sforzo organizzativo notevole per il club azzurro, con la macchina coordinata da Alessandro Formisano che in queste ore sta procedendo a definire tutti i dettagli".