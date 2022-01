AIA: Serra fermato per due turni da domani, oggi sarà al Var di Sassuolo-Cagliari

Le ultime dall'AIA sull'arbitro Serra che da domani sarà squalificato per due turni, oggi però sarà al Var di Sassuolo-Cagliari. Aggiornamenti da Tuttosport.

Due giornate di stop la sanzione decisa dal designatore Gianluca Rocchi per l’errore di Marco Serra nel finale di Milan-Spezia. Il provvedimento scatterà a partire da domani. Oggi, infatti, l’arbitro torinese sarà regolarmente davanti al monitor a Lissone nel ruolo di Var per Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia, come era previsto dal programma degli ottavi.

Le due giornate dietro la lavagna faranno ripartire Serra a metà febbraio, visto che da lunedì partono due settimane di sosta per le Nazionali. Una punizione quindi in linea con quelle successive ad altri errori arbitrali.