ADL tenta Conte in tutti i modi: Il Mattino rivela la folle offerta fatta all'allenatore

Calciomercato Napoli - Rivelata la folle offerta che il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato ad Antonio Conte per diventare il nuovo allenatore del Napoli. E' da ottobre che vanno avanti i corteggiamenti e adesso c'è la decisione.

Offerta ADL per Conte: la reazione

Il Napoli sarà allenato da Antonio Conte? Sia ad ottobre che a gennaio, De Laurentiis ha tentato il tutto per tutto: 8 milioni l'anno e la carta bianca sul mercato come scrive Il Mattino. Il no del pugliese appare difficile da abbattere, ma Conte resta il grande sogno di De Laurentiis che a parte per Antonio non pensa a un allenatore per infiammare la piazza, ma uno legato al progetto e che gli consenta di cambiare il meno possibile.