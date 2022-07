ADL su abbonamenti e stadio: "Tariffe scontate, ecco i prezzi. Lavoriamo col sindaco per il Maradona"

L'edizione odierna del Mattino riposta alcuni passaggi rilasciati da De Laurentiis nell'intervista a Radio kiss Kiss Napoli:

Proprio in virtù del rapporto con i tifosi, il presidente De Laurentiis ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la giornata di domani. «Abbiamo pensato a una serie di tariffe scontate: soprattutto per donne e bambini. Questi i prezzi: Curve inferiori intero 195 euro, Curve superiori 305 intero, Distinti inferiori intero 390, Distinti superiori intero 570, Tribuna Nisida intero 770, Tribuna Posillipo intero 1030».

Ma non solo. «Ho parlato a lungo con il sindaco Manfredi per lavorare insieme. Ho progetti trasversali che riguardano tutta la zona dello stadio per rendere sempre più godibile la partita a tutti i tifosi. Parcheggi dedicati, zone pedonali e cerchiamo un terreno alternativo per spostare la pista di atletica e avvicinare ulteriormente le tribune al terreno di gioco».