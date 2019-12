ADL-squadra, scoppia la pace! Pagati gli stipendi, novità sulle multe: idea conciliazione

Arrivano i primi segnali di disgelo. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino la Ssc Napoli sblocca gli stipendi che a novembre, dopo l’ammutinamento nella notte della gara con il Salisburgo, era stati messi temporaneamente in stand-by.

A poche ore dalla festa di Natale, stasera a Santa Caterina Villa D’Angelo, De Laurentiis tende la mano ai calciatori: non c’è stato bisogno di Gattuso, era una decisione che il numero uno azzurro aveva già preso da qualche giorno, già prima di decidere l’esonero di Ancelotti.

E anche sul fronte delle multe ci sono delle novità: non è stato ancora costituito alcun Collegio arbitrale. Quindi, c’è tutto il tempo per trovare ancora una conciliazione che è ancora possibile fino a pochi istanti dalla prima udienza. I segnali che arrivano ai procuratori dei calciatori sono di totale distensione: il Napoli manda segnali a tutti che vanno nella direzione di non voler arrivare fino in fondo nel pagamento delle multe