ADL si rimette al centro del Napoli: possibile scelta di vita radicale per il presidente

Ieri in Sala Giunta, a Palazzo San Giacomo, Stefano Ceci ha donato al sindaco Gaetano Manfredi una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona presente allo stadio. Alla cerimonia era presente anche il presidente del Napoli, Aurelio DeLaurentiis, a cui è stata consegnata una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona. Sulle parole del presidente torna il Corriere dello Sport.

Le riflessioni di De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha parlato anche del proprio modo di gestire la squadra, e viene analizzato così dal quotidiano:

“In un percorso che prevede pure un pizzico di retrospettiva, ADL rimette se stesso al centro delle proprie riflessioni. «Io m’interesso delle mie cose». E continuerà a farlo, modificando una tendenza personale e forse persino una scelta di vita, trasformando Castel Volturno in una zona evidentemente da governare. Il calcio, in questi diciotto anni di ciclo-De Laurentiis, è cambiato: un tempo, c’erano i piani quinquennali; ma adesso non si può più, il mondo gira vorticosamente. Bisogna viaggiare rapidamente, cambiare assetto e adeguarsi”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli