"ADL l'ha fatta grossa: le frasi sull’Africa sono un’offesa per i napoletani vittime di cori razzisti": duro attacco di Gazzetta al presidente del Napoli

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport critica aspramente le parole di De Laurentiis per quanto riguarda i calciatori africani e la loro partecipazione alla Coppa d'Africa. Il presidente del Napoli ha ribadito chiaramente che non prenderà più calciatori di quel continente.

"De Laurentiis, infatti, si era lanciato in un lungo e articolato discorso sul mondo del calcio europeo, sulla necessità di un campionato infrasettimanale tra le sei squadre migliori dei cinque top campionati europei alternativo alla Super Lega per poi criticare la neonata Conference League. Riflessioni che non avevano destato neppure troppo stupore perché in parte già ascoltate dalla viva voce di De Laurentiis, spesso piccato sul fatto che le squadre nazionali sottraggono ai club i calciatori per periodi più o meno lunghi mettendoli logicamente a rischio infortuni.

Poi, però, De Laurentiis l’ha fatta grossa anche perché - paradossalmente - quest’anno la Coppa d’Africa ha pure portato fortuna al suo Napoli che nelle 5 partite di campionato saltate da Anguissa, Koulibaly e Ounas ha messo in fila 4 vittorie e un pareggio. Il «basta africani» ha avuto il sapore dell’offesa anche per i tanti napoletani vittime negli stadi italiani di tanti cori di discriminazione razziale"