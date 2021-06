Adesioni vaccini Campania, Il Mattino: ASL aperte fino a mezzanotte! Da ieri in piattaforma gli over 12 anni: ecco il programma di dosi

Ultime notizie Coronavirus Campania - Da ieri sera, ore 22, è possibile per chiunque abbia almeno 12 anni, iscriversi in piattaforma per ricevere il vaccino. E sebbene si procederà con un occhio di riguardo per chi ha patologie, acquisite o congenite, finalmente la vaccinazione è aperta a quasi tutti.

Parliamo, in Campania, di una popolazione, che se si escludono i minori da 0 a 11 anni che sono 675.292 individui, che ammonta in totale a 5.679.759 persone. Di cui 2,36 milioni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, quasi il 50%. L'obiettivo dell'immunità di gregge è il 70%, per questo si pensa che nel giro di un mese si possa raggiungere questo traguardo.

Adesioni vaccini Campania, piattaforma aperta ai maggiori di 12 anni: il link

Per la adesione vaccini Campania, vi forniamo il link per iscriversi in piattaforma per chi ha una età di almeno 12 anni. Il link per l'adesione vaccini Soresa è il seguente:

L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Le convocazioni, nei prossimi giorni, saranno legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta e le programmazioni delle Asl già in corso. Per i gruppi di adolescenti dai 12 ai 17 anni il vaccino da somministrare è Pfizer. Scatta dunque una nuova fase in cui saranno utilizzati tutti i punti di somministrazione della macchina vaccinale regionale. A stretto giro questi ultimi allargheranno ulteriormente le proprie maglie [...] contando su una platea di circa 25mila camici bianchi vaccinatori abilitati e pronti a scendere in campo. Le Asl inoltre aumenteranno gli orari dei centri vaccinali già attivi fino alle 24. A Salerno, dove sono abilitati circa 120 centri vaccinali ne sono attivi la metà in ragione del numero di fiale finora limitato".

Adesione vaccini Campania

Quale vaccino sarà somministrato da 12 a 40 anni?

L'edizione odierna de Il Mattino ha risposto a questa domanda: per i fragili e per i ragazzi da 12 a 17 anni l'unico vaccino somministrabile è quello a mRna di Pfizer. Per gli altri inverce: