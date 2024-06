Addio Osimhen, spunta un possibile scambio con l'Arsenal: i dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle trattative per la cessione di Victor Osimhen:

Mercato Napoli, scambio con l'Arsenal per Osimhen?

"Diverso rispetto a Kvaratskhelia, invece, il discorso per quanto riguarda Osimhen: non decolla l’affare col Chelsea (e quindi l’ipotesi Lukaku si complica), il numero 9 piace al Psg e all’Al Hilal che lo ha già cercato la scorsa estate. Non si è ancora mosso l’Arsenal, al momento la destinazione preferita dell’attaccante, che potrebbe offrire Emile Smith Rowe, talentuoso centrocampista offensivo".