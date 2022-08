Addio Mertens: "Mai visto così amareggiato!". Spunta un retroscena, ci sperava ancora!

Ultime notizie Napoli. Lo aveva già anticipato Aurelio De Laurentiis, ma adesso è veramente finita: Dries Mertens non sarà più un calciatore del Napoli ed ha salutato la piazza napoletana con un lungo video-messaggio su Instagram. Un addio commovente che però nasconde alcuni retroscena raccontati questa mattina dal Corriere della Sera.

Retroscena Mertens

Il quotidiano oggi in edicola racconta i suoi ultimi giorni a Napoli, prima della partenza in direzione Lovanio, casa sua in Belgio, dove continuerà ad allenarsi prima di trovare squadra e cominciare la sua nuova avventura verso i Mondiali 2022 in Qatar. Secondo il Corriere della Sera, "quando ha lasciato Napoli lo scorso weekend, Mertens ha pianto". Non solo: chi lo ha incrociato per le strade di Napoli nei giorni scorsi assicura di non averlo "mai visto così amareggiato".

Mertens De Laurentiis

Mertens ci sperava ancora, nonostante tutto: "era tornato a Napoli nella speranza di poter parlare ancora con Aurelio De Laurentiis, si era convinto di poter trattare ancora, stavolta da solo, con il presidente del Napoli" dopo che la trattativa tra il club partenopeo e i suoi agenti non era andata a buon fine. Invece è andata com'è andata.