Addio Lozano-Napoli a fine stagione? Tuttosport: Giuntoli valuta un profilo a parametro zero

Calcio Napoli - Il Napoli molto probabilmente utilizzerà la finestra invernale di calciomercato per gettare le basi in chiave estiva. Giuntoli non è nuovo a questa strategia. Lo ha sempre fatto nel corso degli anni. Il caso più eclatante è stato l'acquisto di Rrahmani dal verona che fu chiuso proprio a gennaio salvo poi avere fisicamente il difensore kosovaro l'estate successiva. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli avrebbe già messo nel mirino il possibile sostituto di Hirving Lozano che potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione. Il calciatore monitorato è Marcus Thuram.

Interesse Napoli per Marcus Thuram

Secondo Tuttosport il Napoli avrebbe scelto Marcus Thuram, figlio d'arte in scadenza di contratto con i tedeschi del Borussia M'Gladbach, per sostituire il messicano Lozano: