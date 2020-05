Nuovo difensore Napoli, è lotta a due per sostituire Koulibaly: i nomi

Calciomercato Napoli - I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica riportano la notizia dell’addio di Kalidou Koulibaly. Il Napoli si è gia mosso per trovare il suo sostituto. Due i nomi su tutti:

“Il Napoli ha cominciato la caccia al successore. Giovane ma già forte, è questo l’identikit preferito del club. Il Napoli ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, 22enne serbo della Fiorentina, alla terza stagione in viola: sembra destinato insomma al grande salto, la trattativa non sarà facile ma il Napoli farà un tentativo per accontentare Gattuso.

L’altra è Gabriel Magalhaes, brasiliano del Lille: sul 22enne c’è anche il Chelsea di Lampard, non sarà facile superare la concorrenza. Il Napoli non si farà trovare impreparato all’addio di Koulibaly e quindi lavora a fari spenti alla successione”