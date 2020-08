Addio Allan, Gazzetta: finito ai margini dopo il dibattito con Edo De Laurentiis, affronto mai digerito dalla società

Ultime calciomercato Napoli. Il futuro di Allan sarà all'Everton, con l'accordo ormai imminente tra le parti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato le cifre dell'operazione, ripercorrendo gli ultimi difficoltosi mesi del centrocampista brasiliano con la maglia del Napoli:

In cassa entreranno 24 milioni di euro più 4 di bonus, mentre al giocatore andrà un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Va via, dunque, un altro dei protagonisti degli ultimi anni. Probabilmente, lo sarebbe stato anche per Rino Gattuso se Allan non fosse stato uno dei capi dell’ammutinamento del 5 novembre scorso. Quella notte il brasiliano fu protagonista di un acceso dibattito con Edoardo De Laurentiis, vice presidente, nonché figlio del presidente. Un affronto che la famiglia De Laurentiis non ha mai sopportato, tant’è che il giocatore, con il passar delle settimane, è finito sempre più ai margini della squadra: