Ad Empoli la società è stata risparmiata dai cori ostili degli Ultras, rottura totale con la squadra

Napoli - Subito dopo gli scontri con i tifosi dell'Eintracht, ADL decise di incontrare i capi ultrà al Britannique. Mettendo fine ad anni di rapporti tesissimi e continue contestazioni. Ieri, a parte qualche «meritiamo di più», la società è stata risparmiata dai cori ostili degli ultrà. Che sono arrivati ad Empoli in massa. Ed erano già sul piede di guerra: sono infatti rimasti in silenzio fino al 15' giù le scale della curva, poi sono saliti prendendo posizione solo dopo un quarto d'ora e lanciando sulla pista qualche fumogeno. Il clima è pesante, la squadra non reagisce i cori sono interminabili. Tutti contro. Non c'è mai un momento in cui gli ultrà sostengono la squadra. La rottura è totale.