Accostati al Napoli, la Lazio piomba su Kumbulla e Faraoni: le ultime

Notizie calciomercato Napoli. La società azzurra è già molto attiva in fase di trattative, alla ricerca di giovani ma già affermati profili che possano ridare slancio al progetto partenopeo. Alcuni dei profili che maggiormente interessano Cristiano Giuntoli sono Marash Kumbulla e Davide Faraoni, talentuosi difensori del Verona che si sono messi in mostra nell'ultima stagione. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, tuttavia, sui due gioiellini scaligeri è forte anche la pressione della Lazio.