Abbonamenti SSC Napoli, superata quota 7.000! CdS: la proiezione dà quasi 40.000

Abbonamenti Napoli 2019 - Arrivano buoni numeri dalla vendita degli abbonamenti della S.s.c. Napoli come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Campagna abbonamenti Napoli 2019-2020, 7000 tessere vendute

"Settemila volte Napoli. Settemila abbonamenti sottoscritti: già superato il dato finale della campagna 2017-2018, l’ultima prima di un anno di pausa per i lavori al San Paolo in vista dell’Universiade, con un incremento complessivo di vendite pari al novanta percento registrato nei primi nove giorni. La campagna più rivoluzionaria e innovativa dell’era De Laurentiis, nonché la più economica sin dal 2010 nonostante la crescita progressiva della squadra, sta riscuotendo un buon successo. In attesa dei ritardatari di agosto e del mercato: dopo le ferie, e soprattutto dopo il completamento dei colpi che il club sta caricando da un po’, l’obiettivo dei trentacinque-quarantamila abbonati annunciato in sede di presentazione potrebbe diventare concreto".