Abbonamenti, Repubblica: 11 mila tessere, ma il Napoli è ultimo fra le big della serie A

Ultime calcio Napoli - Il traguardo delle 11 mila tessere di abbonamento è stato raggiunto. Il Napoli ha superato nettamente il numero (6900) degli abbonati della stagione 2017/2018, l’ultima in cui c’è stata una campagna abbonamenti, ma il boom tanto atteso non c’è stato. Neanche il San Paolo rinnovato o i prezzi convenienti hanno convinto gli appassionati a "prenotare" a scatola chiusa le 19 partite di campionato.

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica:

"La promozione voluta da De Laurentiis — c’è anche la possibilità del cambio nominativo per cinque partite — non ha sfondato e il Napoli è clamorosamente in fondo alla classifica delle big della serie A. La società ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti anche successivamente al match di sabato contro la Sampdoria. Una data di chiusura non è stata ancora comunicata, quindi i ritardatari avranno ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento. Il San Paolo riaprirà i battenti tra due giorni e ci sarà comunque una buona cornice di pubblico. La prevendita per il match con i blucerchiati ha avuto un’impennata nelle ultime ore e la proiezione — compreso il numero di abbonati — è superiore alle 30 mila presenze. Col Liverpool saranno invece di più: quasi esauriti gli anelli superiori di curva A e curva B".