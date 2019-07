Abbonamenti Napoli, CorSport: la campagna partirà domani! Dalla società hanno già fatto sapere due cose sulle tessere per il San Paolo

Ultimissime calcio Napoli - Ieri mattina, per l'unica seduta di allenamento del Napoli prevista, record di presenze: cinquemila tifosi, mai così tanti per un semplice allenamento, in un giorno senza amichevole. Era ospite anche una troupe di Netflix affinché questo colpo d'occhio possa restare. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Campagna abbonamenti Napoli 2019-2020, data apertura 21 luglio

“L’entusiasmo di questi giorni è la miglior premessa per avvicinarsi alla campagna abbonamenti, che partirà domani. I tifosi potranno tornare a sottoscrivere la classica tessera due anni dopo l'ultima volta. La scorsa estate non fu possibile a causa delle incertezze legate ai lavori al San Paolo per l'Universiade.

Prezzo abbonamento Napoli più basso rispetto agli anni scorsi