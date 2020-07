Abbonamenti illegali per vedere le partite, Tuttosport: operazione in 32 province, 71 persone coinvolte

Ultimissime calcio - Settantuno persone coinvolte, fra criminali che decriptavano e mettevano a disposizione il segnale e rivenditori incaricati di vendere abbonamenti illegali. Un milione di euro il giro di affari e 65.000 abbonamenti pirata oscurati. Sono i numeri di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dal Gip di Teramo.

Sky-Dazn

Come riporta Tuttosport:

"Le operazioni hanno colpito 32 province, portando alla chiusura di un sito e al sequestro di undici PostePay, dove venivano accreditate i pagamenti mensili. Coinvolte anche due ricevitorie, presso cui venivano effettuate le ricariche delle carte prepagate. I clienti finali dell’organizzazione erano oltre 65mila. Bastava registrarsi al sito e pagare 10 euro al mese per poter fruire, illegalmente, di tutti i contenuti di Sky, Dazn, Infinity e altre piattaforme. L’ad della Lega, Luigi De Siervo, ha espresso la propria soddisfazione: «Queste operazioni proseguono le iniziative contro la pirateria che abbiamo avviato da oltre un anno. È una battaglia che ci vede in prima linea da sempre e che è necessaria a difesa di tutti gli appassionati che in modo legale si abbonano per vedere le partite»".