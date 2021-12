"A volte fa scelte strane", Il Mattino: delusione Mertens, rapporto teso con Spalletti

Per capire l'umore di Dries Mertens non serve un interprete. Dopo il cambio di mercoledì sera contro lo Spezia, infatti, la sua faccia parlava chiaro. Niente giri di parole, niente mezze misure, perché il rapporto tra l'attaccante belga e Spalletti non è mai stato così teso come in questo momento.

Mertens deluso dal cambio con lo Spezia

Come riporta Il Mattino:

"Il primo segnale di un rapporto che non viaggia a gonfie vele lo si era avuto a San Siro, la scorsa settimana. Nella partita più delicata della stagione, infatti, Spalletti lo ha tenuto in panchina, affidandosi a Petagna dal primo minuto e concedendo a Mertens appena una manciata di minuti nel finale di gara. Troppo poco, agli occhi di Mertens che infatti aveva commentando con un serafico «A volte fa scelte strane», il comportamento del suo allenatore. Per poi aggiungere «Certo, io vorrei giocare un po' di più», come a far capire che adesso, tanto più che Osimhen è ai box e sarà poi impegnato in Coppa d'Africa, lui c'è, è pronto e ha una voglia matta di caricarsi sulle spalle tutto il peso dell'attacco del Napoli. Ecco perché anche mercoledì sera, al momento della sostituzione, Mertens non l'ha presa bene. Ma niente: Spalletti lo ha tenuto fuori tra un tempo e l'altro, senza nemmeno concedergli la possibilità di uno spezzone al fianco (o alle spalle) di un attaccante d'area di rigore come Petagna".