A Spalletti piace molto l’organico del Napoli! Tuttosport: nel suo 4-2-3-1 il quadrilatero offensivo è già composto

Ultime notizie Napoli - Alla fine di questa settimana, massimo l’inizio della prossima, il Napoli dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore: Luciano Spalletti. Lo annuncia Tuttosport.

“A Luciano Spalletti piace molto l’organico del Napoli, che resterebbe competitivo pure di fronte ad un paio di addii probabili (Koulibaly e Fabian Ruiz), di un altro possibile (Insigne) e di due parametri zero in uscita (Hysaj e Maksimovic). Nel suo 4-2-3-1 il quadrilatero offensivo è già composto con Lozano-Zielinski-Osimhen e Insigne, oppure Politano se al capitano dovesse arrivare una proposta irrinunciabile per lui e per il Napoli”