A quale competizione europea parteciperà il prossimo anno il Napoli? Anche per questo motivo il club non sta accelerando sul mercato

Calciomercato Napoli - A quale competizione europea parteciperà il prossimo anno il Napoli? Il quinto posto dice Europa League, le sanzioni annunciate dalla Uefa per i tre club ancora presenti in SuperLega lasciano qualche spiraglio in direzione Champions. Ne parla Tuttosport.

A quale competizione europea parteciperà il prossimo anno il Napoli?