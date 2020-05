5 cambi in Serie A, Gazzetta punta su Milik: "Può essere l'uomo in più, adesso che è al centro del mercato avrà voglia di dimostrare qualcosa"

Per compensare l’aumento di fatica e il rischio d’infortuni, al ritmo di una gara ogni tre giorni, il Board IFAB ha concesso quello che tanti allenatori sognavano: due cambi in più. Da 3 a 5 in 90’ (e da 4 a 6 nel caso di supplementari, ma se ne parlerà al tempo delle coppe). In Germania fin qui non sono stati decisivi. Tra un paio di settimane, secondo la Gazzetta dello Sport, lo scenario cambierà ed il quotidiano propone esempi squadra per squadra in Serie A.

JUVENTUS Douglas Costa

Douglas Costa INTER Eriksen

Eriksen LAZIO Caicedo

Caicedo ATALANTA Muriel

Muriel ROMA Pastore

Pastore NAPOLI Milik

“Oggi il centravanti di Gattuso sembra Mertens, “falso” e implacabile come nel Napoli di Sarri post-Higuain. Ma Milik è più di una riserva, sempre reattivo e in partita quando entra, e può essere l’uomo in più: sia quando serve aumentare peso in attacco, sia quando è chiamato a far lavoro di copertura. E adesso che è al centro del mercato avrà voglia di dimostrare qualcosa. Anche al Napoli”