40 punti in trasferta per il Napoli, Gazzetta: un cammino da scudetto, se non fosse stato per...

Il Napoli scopre il fascino del “corto muso” e i tre punti conquistati al Grande Torino sono quelli che probabilmente relegheranno al quarto posto la Juventus. Ed il rendimento in trasferta è pazzesco.

Napoli, in trasferta rendimento da scudetto

Ospina ritrova un clean-sheet dopo oltre tre mesi: era il 6 febbraio quando a Venezia finiva 2-0 per il Napoli. Che raggiunge quota 40 punti in trasferta. Un cammino da scudetto. Se non fosse stato per gli inciampi casalinghi, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Alla squadra di Spalletti per avere l’aritmetica certezza bastano due pareggi, visto che la Juve può arrivare al massimo a quota 75 e alla pari gli azzurri sono avanti per gli scontri diretti. Il primo tempo non si gioca a ritmi altissimi, il pressing dei granata è meno asfissiante e nella ripresa si attacca palla a terra con maggiore convinzione. Questo Napoli ha riacquisito autostima e non si ferma, Fabian ruba palla in progressione entra in area e segna di sinistro, primo gol da dentro i 16 metri per lo spagnolo"

Torino-Napoli 0-1: il tabellino

Marcatore: st. 28′ Fabian Ruiz (N)

Ammoniti: st. 7′ Mertens (N), 10′ Vojvoda (T), 11′ Lozano (T), 34′ Singo (T), 45’+6 Elmas (N)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo (dal 25′ st. Djidji), Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci (dal 20′ st. Linetty), Mandragora (dal 20′ st. Pobega), Vojvoda (dal 20′ st. Ansaldi); Praet, Brekalo (dal 36′ st. Pellegri); Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Aina, Seck, Pjaca. Allenatore. Juric.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 32′ st. Lobotka), Anguissa; Lozano (dal 22′ st. Politano), Mertens (dal 22′ st. Zielinski), Insigne (dal 32′ st. Elmas); Osimhen (dal 45’+2 st. Petagna). A disposizione: Meret, Zanoli, Malcuit, Juan Jesus, Tuanzebe, Demme, Ounas. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Liberti-Del Giovane. IV Uomo: Baroni. Var: Irrati. AVAR: Zufferli

