1000 tifosi negli stadi in zona gialla da maggio? Gazzetta: il protocollo potrebbe essere quello dell'Europeo, spettatori ammessi in tre casi

Notizie Calcio - Tornano gli spettatori negli stadi nella zona gialla. E pure prima del previsto: il primo maggio. L’indicazione del premier Draghi, l’apertura alle mille presenze all’aperto non ha ancora una conferma ufficiale, ma è l’input su cui si sta già lavorando in vista della traduzione in norma nel decreto che sarà discusso giovedì prossimo in Consiglio dei Ministri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Tifosi allo stadio?