'Lasciate che i tifosi vengano a noi', ADL ritrova la pace coi tifosi. Il Mattino: "Obiettivo 40mila abbonamenti. Ora la firma sulla convenzione per il San Paolo"

«Lasciate che i tifosi vengano a noi», ha ordinato De Laurentiis. A un certo punto pure lui ha deciso che era arrivato il momento di una Paciopoli con il tifo napoletano e anche con quelle curve che lo fanno imbestialire per quei cori insopportabili e contro cui spesso ha reagito facendo schizzare alle stelle i prezzi per le partite. Basta, ha detto De Laurentiis, il segnale lo mando io. Prezzi stracciati per la campagna abbonamenti che parte domani.

Abbonamenti, l'obiettivo è 40mila tessere

Come riporta Il Mattino:

"De Laurentiis e il suo braccio destro Formisano hanno lavorato a lungo per definire questa strategia e lanciare questo messaggio che subito gli ultrà hanno gradito. I segnali via social sono di apprezzamento ma per capirlo per davvero bisognerà attendere l'apertura ufficiale delle vendite, prevista per le 12 di domani. «L'obiettivo è 40mila tessere», ha detto baldanzoso l'head of operation del club azzurro. Fa impressione il numero di benefit che avrà il possessore di un abbonamento. Se ne pensa a un'altra: portare i tifosi (a sorteggio) a bordocampo per assistere alla fase di riscaldamento (ma serve il parere della Lega).

Basta violenza negli stadi

È una apertura di credito ai «curvaioli» ma attenzione non è affatto un cambio di posizione rispetto al fatto che il club non finirà mai in ostaggio del tifo organizzato. Anzi: Salvini, il ministro dell'Interno, con lo strumento del «gradimento» ha dato una grossa mano alle società per mettere alla porta i tifosi che non si comportano bene. E il Napoli prepara uno schieramento di forze per punire chi usa il laser, chi occupa le scale di emergenza, chi introduce striscioni vietati e così via. «La norme prevede anche che il riconoscimento differito», ribadisce Formisano. Quello di mettere alla porta il tifo violento (ma anche quello che con il proprio atteggiamento ha provato 5 milioni di multe al club in 10 anni) sarà un mantra della prossima stagione: perché l'uomo che viene dal cinema vuole trasformare il San Paolo in un salotto.



Prossimo passo, la firma della convenzione