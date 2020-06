Luperto, l'agente: "In due anni tante offerte, ma il Napoli non si è mai seduto a trattare"

Serie A - Diego Nappi, agente di Luperto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8: "A Napoli c'è tanta pressione, non basta solo la bravura tecnica ma anche tanto carattere. Luperto, in qualsiasi occasione, ha sempre dimostrato la sua serietà. Luperto è cresciuto tanto, lo ha fatto con Benitez, Sarri, Ancelotti e ora Gattuso. Lo scorso anno ha giocato a Salisburgo contro Haaland e giocò una partita memorabile, quindi significa che il ragazzo mentalmente e fisicamente c'è. Stare a Napoli è motivo d'orgoglio. Futuro? Ci sono sempre stati apprezzamenti di tante squadre italiane, perché sono rari i difensori mancini, ma negli ultimi due anni il Napoli non si è mai seduto una sola volta con nessuna squadra. In futuro vediamo...".