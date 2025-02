Ultim'ora: De Laurentiis rinviato a giudizio! SSC Napoli a processo per falso in bilancio

Ultim'ora: De Laurentiis in tribunale, Napoli a processo per falso in bilancio! La Procura di Roma ha chiesto ufficialmente il rinvio a giudizio per il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, contestando il reato di falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021.

Falso in bilancio, Napoli a processo

La decisione è arrivata per volontà dei pubblici ministeri Del Giudice e Orano, al termine di una lunga indagine: il rinvio a giudizio riguarda ADL ma anche il suo braccio destro Andrea Chiavelli, oltre che la società SSC Napoli. Nel mirino della magistratura sono finite due operazioni portate avanti dalla SSC Napoli:

L'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma nel 2019

dalla Roma nel 2019 L'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020

Due operazioni poco chiare secondo i PM che adesso hanno chiesto al Tribunale di rinviare a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli, che dunque dovranno affrontare il processo per difendersi dalle accuse di falso in bilancio.

Manolas al Napoli

Già da tempo la Procura di Roma seguiva il caso Manolas. Stando alle accuse mosse nei confronti del Napoli, il club partenopeo avrebbe favorito il club giallorosso "per consentire alla Roma di generare plusvalenze" nell'ambito dell'operazione Manolas-Diawara. Nell’acquistare Manolas - per oltre 31 milioni di euro - il club azzurro avrebbe ceduto Diawara, contribuendo a creare valori artificiali e garantendo ingiusto profitto alla Roma.

Qualche mese fa l'avvocato Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, aveva dichiarato a Kiss Kiss Napoli: