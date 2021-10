Notizie Calcio - La Roma ha dato il via alla campagna abbonamenti per le gare casalinghe in programma nella stagione 2021/22 con un comunicato ufficiale:

"Per innamorarsi ancora... Dalle 11:00 di domani sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2021-22!"

E' il primo club italiano a muoversi in questo senso.