Tuttosport - Il Napoli vicinissimo al colpo Boga: Giuntoli trova l'intesa anche con il Sassuolo! Cifre e dettagli dell'affare, in Emilia finirà un azzurro

Calciomercato Napoli - Dopo le cessioni di Allan e Koulibaly, il Napoli potrebbe annunciare due acquisti. Ecco cosa scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Appena Giuntoli riuscirà a vendere questi due elementi, si potrà dare l’assalto agli altri due rinforzi messi momentaneamente in caldo. Il primo è noto da tempo ed è il 23enne brasiliano Gabriel Magalhanes, difensore di proprietà del Lille che lo ha formalmente già ceduto al Napoli per una somma di 25 milioni. Il secondo è Jeremy Boga. Nel caso del 23enne franco ivoriano, il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due società, Giuntoli e Carnevali, sia prossimi alla soluzione del caso, con il versamento da parte del Napoli di 25 milioni cash, più il cartellino di Ounas, che tornerebbe utile a De Zerbi nel suo 4-3-3".