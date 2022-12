Suslov, l'intermediario: "Ne ho parlato con Giuntoli. Tomas vedrebbe bene un trasferimento al Napoli: ecco a chi lo paragonerei" | ESCLUSIVA

Martin Petras, intermediario di Tomas Suslov, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Suslov? Parliamo di un ragazzo un po' diverso dai giovani italiani. Lui è andato via prestissimo da casa andando in Olanda. E' un elemento importante per la nostra nazionale. Tomas lo paragono un po' a Politano, è uno che non ha paura, ha personalità nel saltare l'uomo. In Slovacchia ci sono pochi come lui considerando anche l'età.

L'augurio di tutti è che possa fare un salto in avanti per la sua carriera. Sicuramente il Napoli lo segue, magari qualche chiacchierata con Calzona e Hamsik potrebbe esserci stata. In caso di cessione penso che Suslov vedrebbe di buon occhio visti i precedenti di Marek e Lobotka.

Se ho parlato con Giuntoli di Suslov? Sì. Giuntoli a parte Suslov, ha una conoscenza del calcio europeo di valore unico. Ti può chiedere qualche dettaglio caratteriale sul ragazzo ma per il resto sa davvero tutto. Parliamo davvero di un numero uno"