UFFICIALE - Osimhen negativo al Covid 19! La SSC Napoli: "Rientrerà in Italia nelle prossime ore"

Napoli calcio - Victor Osimhen è negativo al Covid-19. A dare la comunicazione ufficiale è la SSC Napoli sui suoi canali social con un messaggio: "Victor è negativo al Covid-19. Rientrerà in Italia nelle prossime ore!". L'attaccante dunque è atteso in città a breve dove dovrà sottoporsi ad una visita di controllo dal professore Tartaro per fare il punto della situazione sui tempi di recupero dall'infortunio.

Quando rientra Osimhen in Italia?

Come ha annunciato la SSC Napoli, l'attaccante sarà in Italia nelle prossime ore. Le sue condizioni restano da valutare anche perché dovrà effettuare una visita di controllo dal professore Tartaro che l'ha operato dopo lo scontro di gioco contro Skriniar in Inter-Napoli.