Spezia-Napoli, i convocati di Spalletti: ecco la lista completa

Napoli Calcio - Spezia-Napoli, sono appena stati diramati i convocati di Luciano Spalletti per la gara di domani al Picco alle 12.45 valida per la 21esima giornata di Serie A. Match importante per gli azzurri per proseguire la cavalcata vincente in vetta dopo un mese di gennaio ricco di big match. Ora arrivano gli esami delle 'piccole' che gli azzurri non dovranno sbagliare.

Spezia-Napoli, i convocati di Spalletti