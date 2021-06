Spalletti ed una rosa da valutare: nelle Liste può tornare utile Luperto, Osimhen non è più Under. I margini di manovra del Napoli

Ultime notizie Napoli - Il campionato 2021-2022 inizierà il 22 agosto, ma il Napoli già oggi dovrà iniziare a fare i conti con i calciatori che vorrà utilizzare nella prossima Serie A. Non potranno essere infiniti, bensì limitati. Bisognerà fornire una lista da venticinque giocatori con dei paletti ben precisi, con possibilità di cambi fino al termine del mercato. Proviamo ad abbozzare una lista attuale per la prossima stagione seguendo i tre limiti:

Quattro giocatori formati nel club

Quattro giocatori formati in Italia

Diciassette giocatori over 22 (dal 1999 in poi)

CALCIATORI FORMATI NEL CLUB

Per 'formati' nel club d'appartenza si intendono quei calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

Di questa tipologia di calciatori, attualmente il Napoli ha in rosa Lorenzo Insigne, Nikita Contini e rientreranno dal prestito Sebastiano Luperto e Luca Palmiero.

CALCIATORI FORMATI IN ITALIA

Per 'formati' in Italia, invece, si intendono tutti quei calciatori che tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

I quattro calciatori che potrebbero essere inseriti in questa lista sono Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Andrea Petagna ed Alex Meret.

CALCIATORI OVER 22

Sotto questa categoria ci sono invece tutti i calciatori che non sono cresciuti nel Napoli o in un altro vivaio italiano, e quelli che non rientrano nella lista precedente pur avendone i requisiti: possono essere diciassette in tutto.

CALCIATORI UNDER 22

Saranno considerati Under 22 tutti quei giocatori che "alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 22°anno di età", dice la regola. Insomma, dalla classe 1999 in giù: solo Elif Elmas, dato che non sarà più considerato un Under Victor Osimhen che dunque figurerà tra i calciatori Over 22.

Le manovre del Napoli

Detto questo, è possibile ipotizzare una lista dei 25 calciatori: eventuali nuovi acquisti - in gennaio o in estate - dovrebbero essere compensati da altrettante cessioni. Potrebbero liberarsi i posti dei calciatori con contratto in scadenza, e al tempo stesso andranno fatte determinate scelte sul mercato: i calciatori nati dal 2000 in poi, infatti, non varranno per il conteggio. Ci sono tuttavia i margini per poter operare con tranquillità: potrebbero liberarsi tre posti tra gli Over 22 (Ciciretti, Machach, Tutino), senza contare eventuali uscite sul mercato (Koulibaly, Fabian, Malcuit, Ghoulam, Fabian). Il ritiro di Dimaro-Folgarida a luglio, probabilmente senza i calciatori impegnati agli Europei, servirà a Luciano Spalletti per farsi una idea sull'ossatura del Napoli che verrà, attingendo anche dai ragazzi che torneranno dai prestiti e che si giocheranno una occasione. Senza contare il mercato, dal quale ci si aspetta possano arrivare uno o due terzini, un centrocampista centrale ed un esterno offensivo.

VIVAIO NAPOLI (4)

Lorenzo Insigne Nikita Contini Sebastiano Luperto Luca Palmiero

VIVAIO ITALIA (4)

Giovanni Di Lorenzo Piotr Zielinski Andrea Petagna Alex Meret

OVER 22 (17)

David Ospina Kevin Malcuit Kostas Manolas Faouzi Ghoulam Kalidou Koulibaly Mario Rui Amir Rrahmani Diego Demme Stanislav Lobotka Fabian Matteo Politano (cresciuto in Italia) Hirving Lozano Dries Mertens Amato Ciciretti (cresciuto in Italia) Zinedine Machach Victor Osimhen Gennaro Tutino (cresciuto nel club)

UNDER 22

Elif Elmas

Karim Zedadka

ALTRI