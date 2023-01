Formazioni Sampdoria-Napoli, ultimissime SKY: Spalletti mischia le carte, novità in mediana

Napoli Calcio - Fischio d’inizio alle 18.00 a Marassi. Dopo il passo falso di inizio anno a San Siro, il Napoli di Luciano Spalletti ha quest’oggi la grossa opportunità di riscattarsi e soprattutto rimettere il turno soprattutto in vista di Napoli-Juventus in programma venerdì al Maradona. Di fronte c'è la Sampdoria, reduce dalla vittoria esterna a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ultimissime Sky Sampdoria-Napoli

4-3-1-2 per Dejan Stankovi?. Con Amione squalificato, il tecnico serbo proporrà davanti il terzetto Murillo-Colley-Nuytinck a protezione di Aguero, anche se Colley non è del tutto al top e stringerà i denti. Sulla destra, salutato Bereszynsk, spazio a Leris con Vieira e Rincon al centro e Augello sull’altra corsia. Djuricic, invece, agirà da trequartista alle spalle di Gabbiadini e Lammers.

4-3-3 invece per mister Spalletti. Le prime novità annunciate riguardano la difesa, dove - come riporta SkySport - si dovrebbe vedere Juan Jesus accanto a Kim con Di Lorenzo a destra e il rientro di Mario Rui a sinistra oltre che Meret in porta. Ribaltone in mediana: dentro Ndombele ed Elmas accanto a Lobotka in regia. In attacco confermato Politano con Osimhen al centro e Kvaratskhelia dall'altra parte.

Probabili formazioni Sampdoria Napoli