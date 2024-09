Quanto ha investito De Laurentiis per rinforzare la squadra dal 2004? Il saldo acquisti-cessioni: c'è un dato pazzesco | FOCUS

“In una fase in cui si spende poco il Napoli ha speso 150 milioni di euro. L'altro anno dopo lo scudetto abbiamo sbagliato gli acquisti, ma non abbiamo speso poco”. De Laurentiis ieri ha ribadito, con orgoglio ed anche commozione, quanto la SSC Napoli sia un fiore all’occhiello come modello aziendale sottolineando anche che ha sempre investito in questi 20 anni di gestione del club. Ma quali sono i numeri di entrate ed uscite, relativamente solo alla squadra, della SSC Napoli durante la gestione De Laurentiis? I numeri confermano in pieno le parole del presidente rilasciate durante la presentazione della partnership tra il club e l'azienda Sorgesana a Villa D’Angelo.

Dal 2004 al 2024, la SSC Napoli ha chiuso solo 5 volte il saldo acquisti/cessioni calciatori. Il primo saldo attivo fu - dati Transfermarkt - nel 2012/13 con un + 3,8 milioni. Il secondo si verificò nel 2016/17 con 17,8 milioni e successivamente nel 2018/19 con 29 milioni. Nel 2020/21 si registrò un + 43,3 mentre nel 2022/23 un attivo di 7 milioni. Escludendo dunque queste annate, De Laurentiis ha sempre avuto un saldo negativo per la squadra. Il -161,3 del 2019/20 è il saldo negativo più alto di sempre. Al secondo posto c’è quello attuale con -138 milioni.

Ma quanto ha investito finora Aurelio De Laurentiis nella SSC Napoli solo per la squadra? I dati ci dicono che il presidente ha speso, dal 2004 ad oggi (dato Transfermarkt), la cifra clamorosa di 1.355 milioni di euro per rinforzare sempre di più le varie rose. Le entrate derivanti invece dalle cessioni dei calciatori sono state pari a 809,7 milioni. Il saldo del ventennio fa registrare dunque un -545,3 milioni.

Questi i numeri dei 20 anni di gestione De Laurentiis per quanto riguarda la parte sportiva:

CESSIONI ACQUISTI SALDO

04/05 1 7,7 - 6,7

1 7,7 - 6,7 05/06 0 1,3 - 1,3

0 1,3 - 1,3 06/07 0 1,4 - 1,4

0 1,4 - 1,4 07/08 0,6 44 - 43,7

0,6 44 - 43,7 08/09 10,6 30,8 - 20,1

10,6 30,8 - 20,1 09/10 4,7 55,1 - 50,4

4,7 55,1 - 50,4 10/11 12,9 19,8 - 6,9

12,9 19,8 - 6,9 11/12 23,7 72,7 - 49

23,7 72,7 - 49 12/13 34,8 31 + 3,8

34,8 31 13/14 74,2 107,4 - 33,2

74,2 107,4 - 33,2 14/15 20,4 34,8 - 14,4

20,4 34,8 - 14,4 15/16 18,2 42,7 - 24,5

18,2 42,7 - 24,5 16/17 116,8 99 + 17,8

116,8 99 17/18 17,4 68 - 50,6

17,4 68 - 50,6 18/19 100 71 + 29

100 71 19/20 48,7 210 -161,3

48,7 210 -161,3 20/21 123 79,7 +43,3

123 79,7 21/22 3,2 23,8 - 20,6

3,2 23,8 - 20,6 22/23 86,3 79,3 +7

86,3 79,3 23/24 101,7 126 -24,3

101,7 126 -24,3 24/25 11,5 149,5 -138

TOTALE 809,7 1.355 -545,3