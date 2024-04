Quanto ha incassato il Napoli da Champions ed Europa League in tutta l'era De Laurentiis | FOCUS

La qualificazione in Europa è sempre stato un asset importante per la SSC Napoli sia per motivi di prestigio che soprattutto economici. Quest’anno sembra davvero in bilico la partecipazione del club del presidente De Laurentiis ad una delle tre competizioni europee. La matematica tiene ancora in vita la speranza anche se non sarà assolutamente semplice raggiungere questo traguardo. Dicevamo come le coppe europee siano state sempre importanti per il Napoli anche dal punto di vista economico finanziario. Qualora si restasse fuori da Champions League, Europa League e Conference League, il club avrebbe comunque liquidità per garantirsi un anno solo nei confini nazionali anche se, qualcosa andrà necessariamente rivisto per quanto riguarda i costi e la sostenibilità.

Quanto ha incassato il Napoli dalle coppe europee

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis dal 2010 in poi ha disputato essenzialmente due competizioni europee; la Champions e l’Europa League. Dalla prima, contando anche l’annata che sta per terminare, il club ha avuto ricavi complessivi storici pari a 433 milioni di euro. Il picco dei ricavi si è avuto nel 2022/23 con 77 milioni. Quella di quest’anno ha invece fruttato 69 milioni.

In Europa League il Napoli vanta invece quattro partecipazioni finora. Gli incassi ottenuti sono notevolmente inferiori a quelli della Champions League. Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che non c’è alcun tipo di paragone in tal senso perché la società partenopea ha storicamente incassato da questa competizione 36 milioni. Un differenziale enorme.

Complessivamente tra Champions ed Europa League, i ricavi storici dell’era De Laurentiis sono stati stimati in 469 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante che ha provocato comunque altri ricavi collaterali alle qualificazioni. Vedremo se anche quest’anno il Napoli riuscirà a centrare l’obiettivo Europa in modo da raggiungere almeno quota 500 milioni di ricavi dalle competizioni internazionali organizzate dall’Uefa.

