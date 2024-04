Report allenamento SSC Napoli: Juan Jesus out per una sciatalgia, anche un altro azzurro non si è allenato. Differenziato per Olivera

Il Napoli ha svolto allenamento mattutino in vista della gara di domani alle ore 12,30 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone. La società ha pubblicato il report quotidiano della seduta di lavoro odierna a Castel Volturno. Non arrivano buone notizie per Calzona.

Report allenamento SSC Napoli 13 aprile 2024

Napoli - Ecco cosa si legge sul comunicato pubblicato dalla SSC Napoli. Ci sono due infortunati dell'ultim'ora, la loro presenza per la gara di domani è in dubbio: